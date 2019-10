Storsatsing for musea i fylket

I dag var representanter fra alle musea i fylket samla på Herøy gard for å forberede utstillinga BÆrekraft. Dette er en vandreutstilling som regionsmusea lager sammen med Folkemusikkarkivet og Kulturavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune. Utstillinga skal vise hvilke produkt en kan hente fra sauen som blant annet talglys og såpe. Fra nyttår skal utstillinga på rundtur i grunnskolen for 7000 elever. Dette skal skje over en fireårsperiode. Ingvill Naalsund (bildet) som driver med formidling for musea på Sunnmøre sier det blir en spennende turne fra nyttår.