Storsamling i Ålesund

I dag er alle statsforvalterne i landet samlet i Ålesund for diskutere og utveksle erfaringer om sikkerhet og beredskap og kommunenes utfordringer.

To år med pandemi og krigen i Ukraina har snudd opp ned på den verden vi lever i. Derfor er denne samlinga svært viktig, sier statsforvalter i Møre og Romsdal, Else May Norderhus.

– Verden er urolig, og vi står i en situasjon der vi ikke vet hvordan ting vil utvikle seg, sier hun.

Bærekraft bli også et sentralt tema under samlingen. Møre og Romsdal har i gått spissen for å gjennomføre FN sine bærekraftmål.