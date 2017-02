Større pågang hos krisetelefonen til Kirkens SOS

Kirkens SOS har valgt seg 1. februar hvert år til å fokusere på alle som er og vil være noen for andre. Ifølge Hilde Lillestøl, daglig leder i Kirkens SOS er det å gjøre en innsats for noe eller noen akkurat det frivillighet handler om.

– Man trenger ikke ha noen spesielle forutsetninger for å være frivillig, men man må være opptatt av å være tilstede for andre mennesker, sier Lillestøl.

I Møre og Romsdal besvarte de frivillige medarbeiderne i Kirkens SOS 16. 000 henvendelser i 2016. Totalt fikk tjenesten 182.159 henvendelser. Én av sju innringere ønsket å snakke om selvmord.

Jeg har det helt jævlig

– Jeg har det helt jævlig, sånn kan enkelte samtaler starte. Da må vi som frivillige lytte og bruke det vi har lært under god opplæring. For meg er det viktig å kartlegge tidlig i samtalen om den som henvender seg har tanker om selvmord, sier Solveig Kvamme.

Kvamme har vært frivillig i 11 år, og selv om enkelte samtaler kan være tunge å bearbeide slår hun fast at ved å være frivillig har hun fått mer enn hun har gitt.

– Det har en veldig stor verdi å kunne være der for andre. Man blir veldig ydmyk av å kunne gå noen skritt sammen med den som henvender seg, og kanskje klare å hjelpe dem et lite stykke på veien. Bare ved å være et medmenneske, sier Kvamme.

Totalt har Kirkens SOS nærmere 1000 frivillige og i overkant av 40 ansatte. Foto: Victoria Røren

Åpent hele døgnet

Det viktigste Kirkens SOS kan tilby er lyttende medmennesker. Både medarbeidere og de som henvender seg kan være anonyme, og medarbeiderne har også taushetsplikt. De som kontakter Kirkens SOS kan være trygge på at de er til å stole på, tilføyer Hilde Lillestøl.

– Uten de frivillige ville det ikke vært noen Kirkens SOS, de er de som er hjertet i organisasjonen, sier Lillestøl

Kirkens SOS har åpent hele døgnet, hver dag. Frivillige er klare for å ta imot henvendelser enten på telefon, chat eller melding.