– Det fortsetter med tørt vær også denne uka, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane.

Meteorologene oppgraderer derfor farevarselet for skogbrann fra gult til oransje nivå i de ytre strøkene av fylkene.

I helga var det brann både i Ålesund og Roan, som førte til at flere boliger ble evakuerte. Brannvesenet fortalte da at tørken vi ser nå er uvanlig.

Tørt hele uka

I Møre og Romsdal er det fremdeles ikke ventet noe nedbør før kommende helg.

– Det har vært tørt i omtrent to uker nå, så gress- og lyngbrannfaren er en utfordring, sier meteorologen.

Ålesund brannvesen har innført et midlertidig forbud mot all bålbrenning og annen bruk av ild utendørs i Ålesund, Sula og Giske. Forbudet gjelder fra søndag 27. november og de neste ti dagene.

Bakgrunnen er at det er svært tørt i terrenget, og stor spredningsfare ved brann i skog, gress og lyng.

– Det har vært tørt i terrenget lenge, og det er ingenting som tilsier at dette skal avta fremover. Det gjør at vi er bekymret for branner i vegetasjonen. Helgens brann i Ålesund ble ganske stor, og det er også en medvirkende faktor til at vi innfører dette forbudet.

Det sier Sindre Egeness, brannsjef i Ålesund brannvesen.

Sindre Egeness, brannsjef i Ålesund brannvesen. Foto: Idun Aalbu Rasmussen / NRK

Kan føre til bøter

I helgen var det flere gress- og lyngbranner i Møre og Romsdal. Egeness advarer mot farene ved å tenne bål ute nå.

– I verste konsekvens kan dette spre seg til bygninger. I tillegg kan personer som er ute på tur i terrenget bli sperret inne.

Brannvesenet minner også om at bruk av fyrverkeri kun er tillatt nyttårsaften etter klokken 18.00.

– Her i området så ser vi ofte at brann i vegetasjonen ofte er forbundet med bruk av fyrverkeri, sier brannsjefen.

Egeness sier at brudd på forbudet kan føre til reaksjoner.

– I all hovedsak kan det føre til bøter avhengig av hvor stor konsekvensen av det man har gjort blir.

Det ble store ødeleggelser i terrenget etter brannen i Ålesund. Foto: Trond Vestre / NRK

Skal regne i Trøndelag

I Trøndelag skal det komme inn nedbør fra seint tirsdag og onsdag, forteller Solsvik Vågane.

Det oransje farevarselet vil derfor trolig justeres ned tidligere der enn i de andre fylkene.