Storkontroller av tungbiler

Denne uka foregår det kontroller hele døgnet på utvalgte kontrollstasjoner i Møre og Romsdal og Trøndelag. Over 80 tungbilkontrollører jobber på skift i løpet av uka. – Vi ønsker å stoppe tunge kjøretøy for å kontrollere at både kjøretøyene og sjåførene er trafikksikre. I tillegg bidrar økt kontroll til å sikre like konkurransevilkår i transportbransjen, sier seksjonsleder Runar Inge Larsen i Statens vegvesen. Under denne kontrollen vil Statens vegvesen ha et særlig fokus på teknisk kontroll av kjøretøyene og kontrollere hviletid, lastsikring og kabotasje.