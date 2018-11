Storkontroll på Ørskogfjellet

På E39 på Ørskogfjellet har det vært samarbeidskontroll med Tungbilkontroll, Statens vegvesen og utrykningspolitiet. Fem personer har fått forenklede forelegg på grunn av høy hastighet. En person har fått forenklet forelegg for mobilbruk og to har fått gebyr for slitte dekk. I tillegg har det vært en avskilting og en anmeldelse for kjøring uten gyldig førerkort.