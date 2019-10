Storkontroll på Kvivsvegen

I ein storkontroll på Kvivsvegen i Volda i dag blei det kontrollert 438 personbilar og 67 vogntog. Trafikkoordinator i Møre og Romsdal politidistrikt, Steven Blindheim opplyser at alle blåste i alkometer, men ingen hadde promille. Samtidig blei det gjennomført laserkontroll i 80 sona, der fekk fire førarar forenkla førelegg for for høg fart og to for mobilbruk, men ingen køyrde så fort at det blei straffesaker.