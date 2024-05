Storkontroll i Volda

Politiet har hatt ein samkontroll på E39 ved Kjøs bru i Volda. Der blei nesten 900 bilar kontrollert. Ein person fekk bot for sota ruter og ein fekk for å ikkje ha sikra barn i bilen. I tillegg fekk sju fekk gebyr for piggdekk, to fekk gebyr for å ikkje ha hatt med seg førarkortet og fire fekk bilbeltegebyr. Ein bilførar blei meldt for køyreteknisk feil og ein anna for køyring utan gyldig førarkort og for dokumentforfalsking.