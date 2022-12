Storkontroll i Hustadvika

UP har hatt ein kontroll saman med Statens vegvesen i Elnesvågen i Hustadvika. 180 førarar blei kontrollert. To bilførarar fekk gebyr for manglande bruk av bilbelte. Ein bil blei avskilta. Tre førarar fekk forenkla førelegg for soting av ruter.