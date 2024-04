Storkontroll i Herøy

Fleire fekk gebyr då UP og ein patrulje frå det lokale politiet hadde ein samarbeidskontroll i Herøy i dag.

Ein førar fekk gebyr for manglande bruk av bilbelte og ein fekk gebyr for manglande vognkort. I tillegg fekk ein førar gebyr for manglande førarkort, to fekk gebyr på grunn av sota ruter og totalt 24 fekk tekniske kontrollsetlar.

Politiet melder at fem mopedar hadde endra yteevne på motoren. Førarane av tre av desse fekk forenkla førelegg medan to førarar blei meldt for forholdet.