Storkontrakt til AF Gruppen

Statens vegvesen har skrevet kontrakt med AF Gruppen Norge AS for utbedring av Ellingsøy- og Vaderøytunnelen i Ålesund og Godøytunnelen i Giske. Kontrakten er på 619 millioner kroner. Tunnelene skal utbedres for å heve sikkerheten i tunnelene. Planlagt oppstart i tunnelene blir i starten av november. Ellingsøy- og Valderøytunnelen skal være ferdig desember 2018, mens Godøytunnelen skal være ferdig utbedret våren 2019.