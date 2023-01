Storfint besøk

Jamaicanske Elaine Thompson-Herah (30) skal løpe Karsten Warholms friidrettsstevne i Ulsteinvik i neste måned. Thompson-Herah kan se tilbake på hele fem OL-gull på 100 meter, 200 meter og stafett i karrieren. 2. februar kommer hun til Ulsteinvik for å løpe 60 meter. Dermed blir det to olympiske mestere under årets utgave av Karsten Warholm Invitational. Friidrettsfesten arrangeres for tredje gang, etter to år med avlysninger på grunn av covid. – Det er stort å få besøk av Elaine Thompson-Herah på stevnet. Hun blir en flott publikumsattraksjon i Ulsteinhallen. Det blir sprint på høyeste verdensnivå, sier Warholm. Selv skal han løpe 400 meter på hjemmebanen. (©NTB)