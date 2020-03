Store utfordringer i jordbruket

Møre og Romsdal Bonde og Småbrukarlag støtter opp om tiltakene som er satt i verk for å begrense koronaviruset. De sier jordbruket er i krevende tider og ønsker trygghet for produksjon og forsyning av norskprodusert mat. Laget mener det vil være behov for risikodempende tiltak, ettersom næringen har store utfordringer. Norsk Bonde og Småbrukarlag oppfordrer til at det blir satt i gang et arbeid for å komme frem til en forpliktende plan for å løfte inntektene i landbruket opp på gjennomsnittsnivå innen fem år.