Store utfordringer for eldreomsorgen i Molde

Molde kommune har behov for langt bedre kapasitet på heldøgns bemannede bofellesskap i årene som kommer, men trenger også flere institusjonsplasser. Det er hovedkonklusjonen i en fersk rapport som PwC Norge har utarbeidet på oppdrag fra Molde kommune.

Det er en utfordring at antallet innbyggere over 80 år i kommunen blir doblet frem mot 2040 uten at bemanning og ressurser kan økes tilsvarende.

I rapporten blir det anbefalt 11 tiltak. Blant annet at det blir etablert 87 nye plasser i bofellesskap og 36 nye institusjonsplasser innen 2030, at institusjonsplassene på Kleive og Skåla blir flyttet til sentrum og at overgang til sentralisert kjøkkenløsning blir utredet.