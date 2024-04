Store summer kan vente Warholm

For første gang skal Det internasjonale friidrettsforbundet (WA) dele ut pengepremier for et OL-gull. 535.000 norske kroner venter de 48 friidrettsvinnerne.

Norge reiser med en friidrettstropp som har flere medaljesjanser i OL i Paris.

De to med størst gullsjanser er Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm. Warholm er regjerende olympisk mester på 400 meter hekk.

– Introduksjonen av pengepremier for OL-gull er en milepæl for friidretten og idretten generelt. Det er en anerkjennelse av at utøverne er det viktigste vi har, sier den internasjonale friidrettspresidenten Sebastian Coe (NTB).