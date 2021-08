Politiet fekk like før klokka 21 melding frå kameraten til den tyske basehopparen. Han skal ha sett at fallskjermen folda seg ut, men forsvann inn i fjellveggen ved Eikesdalen i Molde. Dei to skal ha hoppa frå populære Katthammaren, men sistemann kom altså ikkje ned.

– Han har sett ein fallskjerm som har løyst ut, men ikkje landa, den har gått i fjellveggen, seier operasjonsleiar Tor Andre Gram Franck ved Møre og Romsdal politidistrikt.

Operasjonsleiar Tor-Andre Gram Franck ved Møre og Romsdal politidistrikt. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Store styrkar leitar

Politiet er på plass saman med brannvesenet, og vegen gjennom Eikesdalen er stengt. Like etter klokka 22.30 melde politiet at personen var funnen av Alpin redningsgruppe. Dei er ekspertar som kan ta seg fram i ulendt fjellterreng.

Leitemannskap er i gang med å prøve å finne ut kva som skjedde med basehopparen som sette ut for fjellet Katthammaren søndag kveld. Foto: tipser

To helikopter er på staden, eitt av dei er i lufta.

Snart er det mørkt

Klokka 22.30 er det mørkt i Møre og Romsdal, og leitemannskapet hadde difor ikkje lang tid på seg for å finne basehopparen.

– Vi har ein liten time på å leite, seier Gram Franck klokka 21.30.

Bilde frå eit tidlegare hopp frå Katthammaren. Her set mange basehopparar utfor. Foto: Ewan Cowie

Det har tidlegare vore fleire dødsulykker i samband med basehopping frå Katthammaren. I fjor sommar omkom ei svensk kvinne.