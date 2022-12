Store nedskjeringar

Sjukehusa i Møre og Romsdal må gjennom omfattande og raske nedskjeringar neste år. Nedskjeringane blir så store at pasientane kjem til å oppleve reelle endringar i tilbodet.

Under styremøtet i Helse Møre og Romsdal i dag blei tiltaka omtalte som smertefulle, og at det blir endringar som kjem til å vekke sterk debatt.

Styreleiar Ingve Theodorsen (bildet) bad dei som kjem til å uttale seg om dei varsla tiltaka om å forstå at 2023 blir eit kriseår.

Dei konkrete nedskjeringane skal vedtakast i februar. Men allereie no er det signalisert at fødeavdelinga i Volda kan bli sommarstengt og at det blir endringar ved Kristiansund sjukehus. Under styremøtet i dag blei det også sagt at det er ei stor utfordring å ha akuttberedskap ved alle dei fire sjukehusa i fylket.