Store mengder sild til spille

Mannskapene om bord på flere fartøy ved Haltenbanken utenfor Midt-Norge har ikke klart å berge hele fangsten. Det førte til at store mengder sild slapp ut av nøtene. Det meste av silden døde og fløt vekk, ifølge Kystvakten som har observert fisket.

Fiskedirektoratet vurderer nå flere tiltak for å unngå at sildefangsten går tapt. De vurderer blant annet forbud mot å fiske på dagtid. Det blir i så fall bare lov å fiske på kvelds- og nattetid i region Midt. Silden er nå på gytevandring sørover, og det blir for tiden fisket på bankene utenfor Trøndelag og Møre og Romsdal (NTB).