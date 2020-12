Store materielle skadar

Ein mann og ei kvinne i 20-åra blir sendt til Molde sjukehus etter at dei køyrde av vegen ved Kattvika i Gjemnes. – Begge var vaken, men ut over det kan vi ikkje seie noko om tilstanden deira, seier Arild Reite i politiet. Han seier også at det skal ha vore store krefter i sving, og at det er store materielle skadar på bilen. Politiet skal no undersøkje kva som var årsaka til ulykka.