Store lønnsforskjeller i politiet

Det er store lønnsforskjeller i politiet. Politiforum skriver at den største forskjellen finnes mellom politiinspektørene i Møre og Romsdal og andre politiinspektører. I Møre og Romsdal politidistrikt tjener de litt over 686.000 kroner. Det er 106.000 kroner mindre enn gjennomsnittet. Møre og Romsdal kommer også dårligst ut blant lensmenn og politiførstebetjenter. – Dette er for dårlig. Møre og Romsdal må ha budsjettmessig dekning til å tilby våre ansatte samme lønn som resten av Politi-Norge, så det at vi har lavest budsjett og lavest bemanning er ikke greit, mener lokallagsleder Linn Kathrin Knudsen i Politiets Fellesforbund.