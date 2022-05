Store kutt i Molde-skolene

Molde kommune må kutte 39,5 millioner kroner innenfor skole, barnehage og resten av oppvekstsektoren, skriver Romsdals Budstikke. Dette tilsvarer rundt 40 årsverk. Under et dialogmøtet mandag sa fagsjef Ivar Vereide at kommunen må se på tiltak som å kutte assistentbruk, droppe planlagt innkjøp av lærebøker, og på sikt også skolestruktur.