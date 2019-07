Store kostnadar knytt til Mannen

Sidan 2014 har farenivået ved Mannen i Rauma blitt oppjustert til raudt tolv gonger. Alle gongane har dei som bur i faresona under fjellet blitt evakuert. Det har kosta, skriv VG. I rekordåret 2018 var farenivået raudt i til saman 25 dagar, noko som ifølgje avisa resulterte i kostnadar på over éin million kroner for NVE. Eit grovt anslag over kostnadar for 2018 gjort av Fylkesmannen i Møre og Romsdal tyder på at det til saman har gått med mellom fem og seks millionar kroner hos dei forskjellige beredskapsaktørane.