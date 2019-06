Store køar på Sjøholt

Politiet melder at det samlar seg køar på begge sidene av trafikkuhellet på Sjøholt. Europavegen er stengd i begge retningar. Uhell-staden ligg ifølgje politiet 700-800 meter vest for Sjøholt sentrum. Bilberging er bestilt og ambulansepersonell undersøkjer no personane som var i bilen då uhellet skjedde.