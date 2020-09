Store Kalvøy: - Vi må tenke nytt

Formannskapet i Ålesund inviterer fylkeskommunen og private aktører til samarbeid for å sikre et båttilbud til Store Kalvøy med nye løsninger og ny teknologi. Innbyggerne på øya risikerer å miste både ferge- og hurtigbåttilbudet når det store vegprosjektet Nordøyvegen er på plass. Monica Molvær (H) tok til orde for et nasjonalt pilotprosjekt for å opprettholde hurtigbåttilbudet til Nordøyane, og tilleggsforslaget hennes som gjelder hurtigbåttilbud ble vedtatt. Når det gjelder ferga har Møre og Romsdal fylkeskommunen lagt inn en opsjon på fergsambandet Standal–Trandal–Sæbø–Skår som gjør at ferga til Store Kalvøy kan gå to dager i uka, men kommunen og fylkeskommunen er ikke enige om hvem som har ansvaret. Formannskapet i Ålesund er tydelige på at det er fylkeskommuneen som har ansvaret for ferga og hurtigbåten.