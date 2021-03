Store forventninger til NTP

Transportnæringa på indre Sunnmøre har store forventninger til at nye tunneler på Strynefjellet kommer inn i Nasjonal transportplan, som legges frem i dag kl. 12. E-trans på Stranda er blant dem som bruker veien over Strynefjellet daglig.

– Tunnelene er viktig for å få en sikker vei, særlig på vinterstid, sier daglig leder i selskapet, Brede Engeseth.