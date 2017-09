Stordugnad til 100 kr sekken

Nordmøre og Romsdal friluftsråd inviterer til storstilt dugnad for å rydde plast og anna søppel i strandsona og lokker med 100 kroner for kvar sekk som blir levert inn, forteller Ola Fremo i friluftsrådet. Miljødirektoratet har løyvd ein kvart million kroner til denne strandryddeaksjonen der friluftsrådet vil teste ei panteordning med belønning for kvar sekk.