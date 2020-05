Stordal startar løypekøyring

Det store snøfallet gjer at også Stordal idrettslag startar opp igjen løypemaskinene sine. I går blei det kjent at kraftig snøfall dei siste dagane har gjort at det blir trakka løyper mellom anna på Emblemsfjellet i Ålesund og ved Stranda Skisenter. Det er meldt kulde og snø til og med 17. mai, og over heile landet blir det no trakka skiløyper rekordseint.