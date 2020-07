Storbyhotella treng besøk

– No er det viktig at styresmaktene og alle som har pengar til marknadsføring samarbeider om å lokke utanlandske turistar til Noreg, seier Kristin Krohn Devold, administrerande direktør i NHO Reiseliv. For medan distriktshotella til no i sommar har hatt godt besøk av ferierande nordmenn, slit storbyhotella med tomme gjestebøker. – For mange av hotella på dei større stadane byrjar det no å haste, seier Devold.