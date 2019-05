Storbyene får politiveksten

Nær halvparten av kommunene i Norge har fått færre årsverk i politiet siden 2016, mens veksten er stor i byene. Tillitsvalgte og opposisjonen reagerer. 192 kommuner har fått færre årsverk de siste to årene. Av disse sto 180 igjen uten et eneste politiårsverk i fjor, ifølge SSBs tall over årsverk i politi- og lensmannsetaten på kommunenivå, skriver Dagbladet.