Stor snøskredfare dei neste dagane

NVE melder om at det er svært lett å løyse ut snøskred dei neste dagane. Dei råder folk til å unngå skredterreng. – Med skredterreng meiner vi både dei områda der det er bratt nok til at eit skred losnar, men også terrenget under. Der skreda stoppar opp, seier vaktleiar i NVEs snøskredvarsling, Ingrid Skrede.