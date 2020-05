Stor snøskredfare

Det er i dag meldt stor snøskredfare i Romsdal og Trollheimen. – Unngå all skredterreng frå midt på dagen. Kraftig solinnstråling vil gi store naturleg utløyste skred, melder snøskredvarslinga til NVE, varsom.no. Gustav Pless i snøskredvarslinga ber folk om å halde seg unna skredterreng i Romsdal og Trollheimen i dag. På Sunnmøre er det betydeleg snøskredfare. Åndalsnes Avis skriv at byggeleiarar i samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune åtvarar folk om å ferdast på Trollstigen no. Til avisa fortel dei at det gjekk tre ras medan dei var der for å sjekke forholda for vidare brøyting. Bildet er frå eit snøskred som gjekk ved Standaleidet på Sunnmøre måndag.