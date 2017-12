Stor snøskredfare

Det er stor snøskredfare i Romsdal, på Sunnmøre og i Trollheimen i dag, melder Varsom.no. Det er snakk om våte flakskred og glideskred. Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred, melder Varsom.no. Temperaturstigning og svært mye regn gir stor skredfare og det er venta mye nedbør i Møre og Romsdal. Ekstremværet «Birk» herjer nå i Hordaland og Rogaland. I natt valgte meteorologene å oppgradere varselet til et ekstremvær, men det gjelder ikke for Møre og Romsdal.