Stor skogbrannfare på Vestlandet

Meteorologisk institutt har utstedt varsel om lokalt stor skogbrannfare for Møre og Romsdal og Vestland fylke frem til det kommer regn.

Meteoroloene anbefaler at man er forsiktig med åpen ild. De skriver at det vil være fare for at vegetasjon lett kan antennes og at store områder kan bli berørt.