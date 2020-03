Stor sannsynlighet for vårflom

Det er i år større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom mange steder i landet, melder NVE. Med stor vårflom menes flom på oransje nivå. I Rauma er det 40 prosent sannsynlighet, viser statistikken. Snømengdene er det viktigste grunnlaget for å si noe om sannsynlighet for stor vårflom og på landsbasis er 2020 det mest snørike året siden 2000, så langt.