Stor pengegave fra Gjelsten

Bjørn Rune Gjelsten bidrar med en gave på fem millioner kroner til ryttersporten. Pengegaven tilfaller Drammen og Omegn rideklubb som skal ruste opp sitt anlegg i Lier, der Gjelstens datter er medlem. Tore Sannum, som er president i Norges Rytterforbund, påpeker at investeringen vil skape verdier og aktivitet for alle forbundets medlemmer. – Min visjon er å videreutvikle et anlegg som holder internasjonal standard, til glede for hele hestesportsmiljøet i Norge, sier Gjelsten i en pressemelding.