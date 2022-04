Stor pågang til usikker seilas

Kystruteskipet Havila Capella har solgt 345 billetter til turen som skal gå fra Bergen 4. mai. Skipet har ligget til kai i Bergen i over to uker på grunn av sanksjonene mot det russiske leasingselskapet som skulle finansiere skipet. Kystruten jobber for å løse saken, men vedgår at dette fortsatt er usikkert. Kommunikasjonsansvarlig Lasse Vangstein sier de merker stor pågang fra de som har bestilt billetter.