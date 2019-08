Stor pågang på dyrepensjonat

Det er stor pågang på dyrepensjonat over hele landet. Det er nå høysesong for å plassere bort firbeinte venner, og en ringerunde NRK har gjort viser at det har vært få ledige plasser både på Sunnmøre, i Stavanger, Bergen, Leirfjord, Vestby og Sunnfjord år. – Enkelte dager har vi over 100 innkomne anrop og meldinger. Både fra folk som har hunden sin her og vil høre hvordan det går, og mange folk som vil ha plass, sier Egil Fjellheim på Solhaug hundepensjonat i Skodje. Ragnhild Kirkholm fra Dyrebeskyttelsen Norge sier at mange tar kontakt om sommeren. Enkelte har allerede nå bestilt plass til neste sommer hos Solhaug hundepensjonat.