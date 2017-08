Stor pågang åpner for høstferie for alle

Sommerferien er på hell for mange, men ikke alle familier har råd til å reise på ferie sammen. Ferie for alle er et tilbud i regi av Røde Kors for alle barnefamilier med dårlig økonomi og en vanskelig livssituasjon.

Arrangerer ekstra tur

Stor pågang førte til at mange søkere ble satt på venteliste og ikke fikk delta. Nå arrangerer Røde Kors i Møre og Romsdal Høstferie for alle slik at familier som ikke fikk delta i sommer også får mulighet til å reise på tur. Asbjørn Wille er koordinator i Røde Kors og sier deltakerne har mye å glede seg til.

– Det blir mange aktiviteter i friluft. Vi skal blant annet fiske, gå turer og være i kontakt med dyr, sier Wille.

Asbjørn Wille i Røde Kors er glad for den store pågangen og håper de vil fortsette med to turer i året i årene som kommer. Foto: Ellen Fredriksen / NRK

Turen gjennomføres 9.-14. oktober, og går til feriesenteret Merket i Valdres. Røde Kors har gitt tilbud om å delta til flere av familiene som ikke fikk plass på turen i sommer, men åpner også for at nye søkere skal få mulighet til å bli med.

– Nå i sommer har vi hatt 110 deltakere og vi satset på 70 deltakere på turen som arrangeres i høst, sier Wille.

Wille kan fortelle at de har hatt gode tilbakemeldinger på opplegget i sommer og at det gir motivasjon for å kunne tilby turer til flere.

– Vi ser hvor mye det betyr for familiene som deltar, og det er det som gjør det så kjekt å få være med å arrangere disse turene, forteller Wille.

Håper på to turer årlig

Alle utgifter er dekket av Røde Kors, og det blir satt to busser, en med avgang sør i fylket og en nord i fylket, som deltakerne kan benytte seg av gratis. Reiseledere fra Røde Kors er med på turen, og det er lagt opp til varierte aktiviteter både innendørs og utendørs gjennom hele uken.

– Målet med turene er at familiene skal få en ferieopplevelse sammen, og det gir muligheter for å skape et nettverk med andre familier i samme situasjon, sier Wille.

Det er ellevte året Røde Kors Møre og Romsdal arrangerer ferie for alle, og første gang de arrangerer to turer i løpet av et åt. De håper å kunne fortsette med to turer i året.