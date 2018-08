Stor øving i Ålesund

I dag skjer det ei stor øving til sjøs ved Ålesund, Giske og Hareid. Nesten 200 personar og åtte fartøy deltek i øvinga der ein trålar og ein tankbåt har kollidert. Beredskapsdirektør Johan Marius Ly i Kystverket seier at området for øvinga ikkje er tilfeldig. – Det er viktig å øve i område som kan vere sårbare for utslepp og oljesøl, seier Ly.