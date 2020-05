Stor kursaktivitet

Kursaktiviteten i næringslivet er nå stor. Mange er permitterte på grunn av korona-krisen og over 600 personer har søkt på kurs som fylkeskommunen betaler for. 300 personer får tilbud om kurs fra ulike aktører. Maritim forening for Søre Sunnmøre er med å koordinere og daglig leder Jan Thormodsæter er svært glad for at mange ønsker kurs. – Det er over all forventning, så vi er veldig begeistret over responsen, sier han.