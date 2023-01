Stor kostnad knytt til opprydding

Oppryddinga av Miljøservice Eide kan kome til å koste over 20 millionar kroner. Før har det vore antyda at oppryddinga ville koste ti millionar, men denne summen er no dobla. Det går fram av ein søknad som Statsforvalteren har sendt til Miljødirektoratet, skriv Romsdals Budstikke.

Selskapet blei slått konkurs i november 2020. Då hadde det ifølge Statsforvalteren vore lagra avfall i ulovlege mengder og over ulovleg lang tid ved anlegget. Den tidlegare daglege leiaren i Miljøservice Eide er sikta for ein rekke forhold.