Stor kontrakt til Stadt Naval

Gjerdsvika-bedrifta STADT Naval har inngått ein av sine desidert største kontraktar nokon gong. Dagleg leiar, Hallvard Slettevoll (bildet), seier at dette kjem til å bety mykje for verksemda vidare og stadfestar posisjonen dei har i det militære segmentet.

STADT skal levere elektriske framdriftssystem til ei rekkje militære fartøy til eit NATO-land. Ytterlegare detaljar om kontrakten vert ikkje offentleggjorde.

Slettevoll seier at det at dei vinn slike prestisjekontraktar i den internasjonale marknaden viser at store aktørar stolar på STADT.

- Avtalen er eit resultat av bedrifta si langsiktige satsing på å utvikle støyfrie elektriske framdriftssystem som passar den militære og den kommersielle marknaden.