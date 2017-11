Stor interesse for SNR

Fem entreprenørar deltok i dag på synfaringa som Helse Møre og Romsdal gjennomførte på Hjelset i Molde. tema for synfaringa var infrastrukturarbeid som skal gjennomførast i området i samband med bygging av nytt sjukehus. – Det er mange som er interessert i å medverke til å realisere Sjukehuset Nordmøre og Romsdal, seier prosjektleiar for infrastruktur Gudmund Moen. Kontrakten gjeld vatn, avløp, straum og data. I same runde kjem også utbygging av vegar i området.