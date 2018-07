Stor interesse for lokal mat

Tallet på småprodusenter av lokal mat øker for kvart år i fylket vårt. Lokalmat er et av satsingsområda til Fylkesmannen, og seniorrådgiver Arnold Hoddevik sier det er viktig blant annet for å ta vare på tradisjoner og lokale særegenheter. Forespørselen etter lokal mat har også økt i forhold til tidligere år.