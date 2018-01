Stor interesse for jobbar

Det har vore stor interesse for dei nye jobbane i Oss-Nor etter at kristiansundsfirmaet fekk ein kontrakt med Statoil like før jul. Avtalen gjeld vedlikehald og reparasjonar av ventilar, og Oss-Nor treng i første omgang mellom 15 og 20 nye medarbeidarar. Søknadsfristen er 15. januar, og styreleiar Arnt Wærnes meiner det ikkje blir vanskeleg å få tak i kvalifiserte folk.