Stor interesse for HPV-vaksine

Over 83.000 kvinner har fått gratis HPV-vaksine mot livmorhalskreft siden programmet startet for ett år siden. – Det er hyggelig at tilbudet om gratis HPV-vaksine er møtt med så stor interesse. Det viser at mange unge kvinner ønsker å beskytte seg mot livmorhalskreft og annen HPV-relaterte kreft, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet. – Nå er det viktig at alle som har startet vaksinasjonen husker å ta alle tre dosene, slik at de får full effekt av vaksinen, legger hun til.