Stor interesse for fritidskortet

Volda kommune merker stor interesse fra barn og unge for fritidskortet. Kortet skal gi barn og unge mellom 6 og 18 år 1000 kroner i halvåret til bruk på organiserte fritidsaktiviteter. – Målet er at flere barn og unge skal delta i faste organiserte fritidsaktiviteter, sier prosjektleder i Volda, Nina Kvalen. Volda er sammen med Kristiansund de to eneste kommunene fra Møre og Romsdal som er med på dette forsøksprosjektet fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.