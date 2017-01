Stor interesse for Friskliv-kurs

Frisklivsentralen i Kristiansund melder om stor interesse for kurs for folk som vil tilbake i jobb eller som vil ha meir meistring i livet sitt. Denne månaden starter to nye tilbod. Eitt om psykomotorisk rørsle for folk som er sjukmelde eller i fare for å blir det, og eit meistringskurs for folk som har langvarige helseutfordringar.