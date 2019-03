Stor interesse

19 entreprenører har meldt sin interesse for å bygge det nye felles sjukehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset i Molde. Ifølge Sykehusbygg er det en blanding av totalentreprenører og leverandører som er interessert i å bidra på deler av oppdraget. Sykehusbygg har invitert til et dialogmøte på Gardermoen på tirsdag. Planen er å lyse ut en ny anbudskonkurranse i månedsskiftet mars/april. Konkurransen om å bygge det nye sjukehuset ble avlyst i juni i fjor, fordi anbudene fra entreprenørene ble 1,1 milliarder kroner over ramma på 4,1 mrd.