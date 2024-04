Stor id-feiring

I Ålesund blei det i dag invitert til id-fest for alle på ved Herdbana på Moa. Der hadde rundt 500 møtt opp for å delta på feiringa.

– Det går over all forventning. Dette er starten på ein veldig fin dag. Vi vil at alle skal kome å sjå korleis og kvifor vi feirar id, seier Josef Benchi, prosjektkoordinator Ålesund moske.

Han fortel at dei starta feiringa med å be ein id-bønn.

– Dette er ei feiring som vi dedikerer til barna våre. No har vi sett i gang aktivitetar for barn og unge, og når vi er ferdige med desse så drar alle familiane heim til seg og held fram festen der. Då får barna opne gåvene sine og vi får byrje og ete igjen etter ramadan.

Benchi seier at årets faste har vore full av følelsar.

– Ein ting er å avstå frå mat. Vi lærer oss tolmod. men så er det mykje som skjer i verda no. Blant anna konflikten i Palestina. Vi feirar i dag, absolutt, men våre tankar er hos folket i Gaza og Palestina. Vi har bedd kvar einaste dag om å få slutt på denne krigen.